Антирекорд: Число заболевших в Украине за сутки превысило 7 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19 – заболели 7 053 человека, в том числе 306 детей и 354 медработника. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

«За минувшие сутки были госпитализированы 924 человека. Зафиксированы 116 летальных случаев. При этом выздоровели за сутки 2 679 пациентов», – сказал Степанов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Харьковской (627), Одесской (600), Хмельницкой (381), Днепропетровской (363) областях и городе Киеве (631).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 22 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 322 879 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

134 898 пациентов – выздоровели;

6 043 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: