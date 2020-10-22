Антирекорд: Число заболевших в Украине за сутки превысило 7 тысяч человек

В Украине за минувшие сутки зафиксирован очередной антирекорд по COVID-19 – заболели 7 053 человека, в том числе 306 детей и 354 медработника. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».
«За минувшие сутки были госпитализированы 924 человека. Зафиксированы 116 летальных случаев. При этом выздоровели за сутки 2 679 пациентов», – сказал Степанов.
Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрировано в Харьковской (627), Одесской (600), Хмельницкой (381), Днепропетровской (363) областях и городе Киеве (631).
Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 22 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 322 879 подтвержденных случаев COVID-19, из них:
- 134 898 пациентов – выздоровели;
- 6 043 – скончались.
COVID-19 в разрезе регионов:
- Винницкая область – 8 782 случая;
- Волынская область – 11 574 случая;
- Днепропетровская область – 12 068 случаев;
- Донецкая область – 7 896 случаев (по данным ОГА – 7 898);
- Житомирская область – 10 838 случаев;
- Закарпатская область – 12 285 случаев;
- Запорожская область – 7 093 случая;
- Ивано-Франковская область – 17 447 случаев;
- Кировоградская область – 1 786 случаев;
- Киев – 32 500 случаев;
- Киевская область – 13 688 случаев;
- Львовская область – 26 021 случай;
- Луганская область – 2 841 случай;
- Николаевская область – 6 428 случаев;
- Одесская область – 20 557 случаев;
- Полтавская область – 7 216 случаев;
- Ровенская область – 16 691 случай;
- Сумская область – 9 730 случаев;
- Тернопольская область – 18 283 случая;
- Харьковская область – 30 899 случаев;
- Херсонская область – 2 844 случая;
- Хмельницкая область – 11 942 случая;
- Черновицкая область – 18 562 случая;
- Черкасская область – 7 541 случай;
- Черниговская область – 7 367 случаев.