Сводка из зоны ООС за 21 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений режима прекращения огня. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 21 октября, НВФ 5 раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 года. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» противник открывал огонь из стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Лебединское. Еще 2 факта нарушения режима прекращения огня зафиксированы в пригороде Авдеевки, где в обеденное и в вечернее время противник применял гранатометы различных систем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в вечернее время суток противник из стрелкового оружия вел обстрел позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Долгая Балка (до декоммунизации – Артема). Чтобы подавить огневую активность противника, сохранить собственную жизнь и здоровье, украинские воины открыли огонь, что заставило противника прекратить обстрел.

Кроме того, вчера в районе населенных пунктов Марьинка и Авдеевка задокументирован пролет БПЛА противника типа «Орлан-10» без пересечения линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 22 октября, НВФ 2 раза нарушили режим прекращения огня. Так, в районе Новолуганского противник применил автоматический станковый гранатомет, а вблизи Долгой Балки – стрелковое оружие. На эту огневую провокацию противника подразделения Объединенных сил открыли огонь.

На других участках ответственности украинских подразделений по всей линии разграничения наблюдается тишина.

В «ДНР» заявляют, что «в Калининском районе Горловки в результате обстрела с беспилотника в 04:20 утра в поселке Молочный по улице Фруктовая, дом 30, уничтожены: дом – полностью, хозяйственная постройка и деревянный навес – полностью, сена – 400 тюков. Без пострадавших».

В «ЛНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.