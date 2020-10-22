«Больше не хочу хоронить коллег и друзей»: Врач рассказал о реальной ситуации с COVID-19 в Мариуполе

В Мариуполе больницы оказались не подготовлены к атаке коронавируса, потому что городские власти направили деньги в основном на строительство. В то же время места для пациентов не оборудованы подключением к кислороду. Об этом рассказал мариупольский врач Михаил Сорокин на своей странице в Facebook.

Медик написал о реальной ситуации в городе после того, как от COVID-19 в реанимации умер его коллега, бывший заведующий травматологии горбольницы №1 Виктор Русанов, с которым он проработал 37 лет.

«Вероятно меня завтра либо отстрелят, либо уволят, но я больше молчать не могу! ...Что творится в городе в отношении подготовки к "короне"? У нас был срок в 7 месяцев. В марте я писал об этой проблеме и необходимых конкретных действиях в Мариуполе. Не заметили! Сегодня в больницах города абсолютный дефицит кислородных точек», – пишет Сорокин.

Он напомнил, что нуждаемость в госпитализации больных с ковидом обусловлена в основном необходимостью их кислородной поддержки.

«Наличие стационарных коек, отданных под коронавирус, например, в отделениях травматологии и хирургии ГБ 4 без кислородных линий – полный абсурд. Плюс работа "мало" подготовленных высококвалифицированных хирургов и травматологов с больными ковидного профиля. Потраченные за лето десятки миллионов гривен на фонтаны, бордюры и пирс! Выполнены дорогостоящие ремонты в основных больницах, без элементарного просчета превалирования проблемы коронавируса! Не закуплены практически вообще кислородные концентраторы (стоимость на 2 пациентов – 26–35 тысяч гривен), не проведены кислородные линии в планируемых медучреждениях 2-3 этапа задействования», – описал медик ошибки городской власти.

По его словам, даже в профильных учреждениях существует дефицит кислорода для больных.

«С учетом участившихся сегодня отключений стационарной подачи кислорода на 1–2 часа (пример элитнейшее на сегодня инфекционное отделение БСМП, куда все хотят попасть и где лучшие показатели выздоровления и нет смертности), полный дефицит коек с подводом кислорода, нуждаемость в кислородных баллонах до 110 в сутки, например, в героической ГБ 9, дай Бог здоровья их медикам», – говорит Сорокин.

Врач подчеркивает, что в этой критической ситуации «пугает полное отсутствие медицинского профессионализма и профессиональных действий руководства города».

«Сегодня есть еще 10–12 суток для радикального решения вопроса, не больше! Нужен реальный оперативный штаб с огромными, практически абсолютными полномочиями для решения проблемы коронавируса в Мариуполе! Мы знаем, что нужно делать! Я больше не хочу хоронить своих коллег, знакомых и друзей по причине отсутствия готовности города к прогнозируемой атаке коронавируса», – заключает медик.