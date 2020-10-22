В «ДНР» сообщают о 19 смертях от коронавируса

В «ДНР» за сутки скончались 19 человек с коронавирусом. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 21 октября, выявлены 90 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрированы 19 летальных случаев – мужчины в возрасте от 55 до 82 лет и женщины в возрасте от 56 до 83 лет», – уверяют в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 22 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 599:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 686 пациентов,

выписаны – 2 509 человек,

летальных случаев – 404.

Также в «республике» сообщают, что за сутки выявлены 193 случая пневмоний, 83 человека госпитализированы. Всего на лечении находятся 2 096 пациентов с пневмониями, из них 303 – на кислородной поддержке (+27 за сутки).