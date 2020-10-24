Место продажи лучшей шаурмы и «Манна» вместо «Метро»: В Донецке показали проспект Ленинский (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка проехал по пр. Ленинскому.

Проспект начинается на пл. Коммунаров. Мужчина на легковом авто миновал ТЦ «Золотое кольцо», ресторан быстрого питания «ДонМак», синие платформы автовокзала «Южный».

«Вместо "Амстора" открылось "Молоко", цирк "Космос" – вот это старое здание, цена, конечно, на билеты космическая. Если вы – взрослые – хотите сходить, недавно я узнавал, 800 руб. (308 грн по местному курсу на 21.10.2020 – ред.) билет стоит, на ребенка 500 руб. (192 грн – ред.) было», – рассказал дончанин.

Супермаркет «Обжора» на Ленинском – работает.

Дончанин миновал центральный собор города – Спасо-Преображенский, отметив его красоту.

Чуть дальше – точка по продаже шаурмы, где делают, как считается, лучшую шаурму в Донецке. Находится она рядом с «Институтом неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака», это бывшее Донецкое областное лечебно-клиническое объединение, ранее – Областная центральная клиническая больница (ОЦКБ).

Далее по пр. Ленинскому – бывшие автосалоны «Порше», «Шкода», «Киа». Проехав небольшое расстояние, дончанин показал по левой стороне кондитерскую фабрику «ДонКо» (бывш. «Конти»). Также мужчина продемонстрировал завод «Норд» по производству холодильников.

Дальше – рыночек, ресторан «King Town». «Вместо супермаркета "Метро" открывается какая-то "Манна". Остановку еще не поменяли, написано "ТЦ "Мост" – после "Метро" был "Мост", теперь открывается "Манна"», – сообщил дончанин и добавил, что работы еще ведутся, ТЦ пока не работает.

По другой стороне дороги, чуть дальше, – строительный супермаркет «Галактика». И далее уже следует выезд из Донецка.