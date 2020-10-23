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Грабари, Горняк, Лидиевка и недостроенный мост: Что показал житель Донецка (Фото)

23.10.20 10:37
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка побывал на западе и северо-западе города.

Мужчина на авто отправился в Куйбышевский район. Он продемонстрировал поселок Грабари – частный сектор, местный храм. Дороги там, по словам дончанина, оставляют желать лучшего.

В поселке Горняк – двухэтажные дома старой застройки. Житель Донецка отметил, что на улицах – пусто, несмотря на то, что день. «Чего-то одни собаки… Магазины, смотрю, работают – стройматериалы, хозтовары», – сообщил он.

Далее мужчина проехал по дороге к развилке и повернул на Лидиевку. Поселок образован вокруг шахты «Лидиевка». Дончанин подъехал по дороге, ведущей к самой шахте.

«Транспорт плоховастенько здесь ходит», – охарактеризовал ситуацию в поселке житель Донецка.

Дончанин побывал и в микрорайоне Бирюзово: там есть пятиэтажки, небольшой рыночек, магазины. «Оживленно… Обычная жизнь течет», – отметил дончанин.

Также он проехал по трассе под недостроенным мостом. С дороги видны стволы шахты им. Скочинского.

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