Честно скажу: Житель Донецка попробовал знаменитую шаурму на ОЦКБ и поделился впечатлениями (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка попробовал лучшую в городе шаурму и поделился своими впечатлениями. Дончанин объехал ТЦ «Золотое кольцо», миновал центральную городскую автостанцию, широко известную под названием «Яма», чтобы попасть на парковку ТЦ «Континент».

Найти свободное место было сложно. «Машин – битком, несмотря на то, что сегодня будний день», – сообщил житель Донецка.

Он рассказал, что на парковке встретился с человеком, который ему «обменял деньги».

Далее он заехал на точку по продаже шаурмы рядом с «Институтом неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака» (это бывшее Донецкое областное лечебно-клиническое объединение, ранее – Областная центральная клиническая больница, сокр.: ОЦКБ).

«Знаменитая шаурма на ОЦКБ. Заехал, попробую – давненько ее не ел. Входит в топ-3 самых вкусных шаверм нашего города. Первое место – на Калининском рынке, второе – здесь. Уж очень она здесь офигенская», – рассказал дончанин.

Чтобы сделать покупку, мужчине пришлось постоять в очереди. Забрав готовую шаурму, дончанин проехал к гипермаркету «Галактика», где остановился на обочине дороги пробовать блюдо. «Честно скажу: офигенский соус, много всего, но такого, чтобы прям "вау", к сожалению… Ну шаурма, вкусная шаурма. С хорошим соусом. Кстати, с чесночком здесь переборщили. Достойно грибов, достойно мяса, но ничего сверхъестественного, что за нее так прям говорят, что супер. Я, честно, не скажу», – поделился дончанин.

Также он сообщил, что стоит шаурма:

классическая – 110 руб. (42 грн по местному курсу на 27.10.2020);

дополнительно с сыром – 120 руб. (46 грн);

дополнительно с сыром и грибами – 135 руб. (52 грн).

Себе мужчина приобрел последний вариант, с сыром и грибами. Сделав «контрольный надкус», дончанин еще раз резюмировал, что «вкусно, но ничего сверхъестественного». «Гланвое, чтобы она была свежая, сочная – это есть», – сказал он.