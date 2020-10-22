Решили поохотиться на фазанов: На Донетчине 9-летний мальчик получил ранение из ружья

В селе Калиново Волновахского района Донетчины 9-летний мальчик получил ранение из пневматического ружья. Школьник и его друг играли с ружьями, которые взяли у родителей. Пострадавший ребенок находится в больнице, сообщает отдел коммуникаций полиции Донецкой области.

Сигнал об индиценте поступил в полицию вечером 20 октября. Из больницы Мариуполя сообщили о предоставлении медицинской помощи 9-летнему жителю села Калиново с непроникающим ранением в грудь.

«Следственно-оперативная группа срочно прибыла на место происшествия и установила, что ребенок пострадал в результате неосторожного обращения с пневматическим ружьем. Оказалось, что мальчик вместе с его 12-летним другом решили охотиться на фазанов, достали у родителей ружья и на улице начали с ними баловаться. В это время младший мальчик почувствовал боль из-за ранения», – рассказали правоохранители.

Ребенку сделали операцию, состояние мальчика стабильное.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной правовой квалификацией по ст. 128 Уголовного кодекса Украины «Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение». Полицейские устанавливают полные обстоятельства происшествия.