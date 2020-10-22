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Инфекционист Ольга Голубовская разъяснила, когда может улучшиться ситуация с COVID-19

22.10.20 11:25
Ольга Голубовская / Фото из открытых источников
Ольга Голубовская / Фото из открытых источников

Эпидемия коронавируса в ближайшее время будет набирать обороты в Украине, как и во всем мире. Несколько улучшится ситуация, возможно, ближе к марту следующего года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 октября, рассказала на брифинге врач-инфекционист, доктор медицинских наук, заслуженный врач Украины Ольга Голубовская.

«В ближайшие несколько месяцев мы ожидаем рост заболеваемости. А уже ближе к марту, возможно раньше, никто этого не знает – может быть, ситуация несколько улучшится», – сказала Голубовская.

Пока, отметила врач, все должны вести себя как «потенциально зараженные люди» и соблюдать меры личной безопасности.

Она подчеркнула, что ничего общего коронавирусная инфекция с гриппом не имеет, и сравнивать их нельзя. Больные после коронавируса излечиваются длительное время.

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