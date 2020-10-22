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Директор мариупольской больницы рассказал, как уберечься от коронавируса

22.10.20 11:49
Евгений Матвеев / Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»
Евгений Матвеев / Фото: скриншот видео ТК «Донбасс»

Все больше городов Донецкой области попадают в «оранжевую зону» карантинных ограничений. С 19 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в Славянском районе.

О том, как свести риск заболеть к минимуму, в эфире телеканала «Донбасс» рассказал директор мариупольского Центра первичной медико-санитарной помощи №2, кандидат в депутаты мариупольского горсовета от партии «Слуга Народа» Евгений Матвеев.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонными особенностями, когда растет рост заболеваемость гриппом и респираторными заболеваниями. И в условиях, когда ожидается вторая волна COVID-19, для того, чтобы минимизировать персональные риски, каждый должен еще более тщательно придерживаться санитарных требований и карантинных ограничений.

В том числе, носить маску в местах массового скопления людей, а лучше их совсем избегать, не выходить из дома лишний раз, использовать антисептики.

Евгений Матвеев подчеркнул, что в группе риска находятся люди преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Каждый должен еще более внимательно придерживаться правил безопасности, социальной дистанции, без необходимости не выходить из дома», отметил кандидат от «Слуги Народа».

Напомним, согласно официальной статистике, по состоянию на 20 октября 2020 года в Донецкой области зафиксировано 7 630 случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 240 за последние сутки). Умерли 85 человек, выздоровел 2 281 человек. Еще 5 264 пациента находятся на лечении.

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