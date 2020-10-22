Директор мариупольской больницы рассказал, как уберечься от коронавируса

Все больше городов Донецкой области попадают в «оранжевую зону» карантинных ограничений. С 19 октября «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 установлен в Славянском районе.

О том, как свести риск заболеть к минимуму, в эфире телеканала «Донбасс» рассказал директор мариупольского Центра первичной медико-санитарной помощи №2, кандидат в депутаты мариупольского горсовета от партии «Слуга Народа» Евгений Матвеев.

Он подчеркнул, что рост заболеваемости коронавирусом связан с сезонными особенностями, когда растет рост заболеваемость гриппом и респираторными заболеваниями. И в условиях, когда ожидается вторая волна COVID-19, для того, чтобы минимизировать персональные риски, каждый должен еще более тщательно придерживаться санитарных требований и карантинных ограничений.

В том числе, носить маску в местах массового скопления людей, а лучше их совсем избегать, не выходить из дома лишний раз, использовать антисептики.

Евгений Матвеев подчеркнул, что в группе риска находятся люди преклонного возраста и люди с хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, онкологические заболевания, заболевания сердечно-сосудистой системы.

«Каждый должен еще более внимательно придерживаться правил безопасности, социальной дистанции, без необходимости не выходить из дома», – отметил кандидат от «Слуги Народа».

Напомним, согласно официальной статистике, по состоянию на 20 октября 2020 года в Донецкой области зафиксировано 7 630 случаев заболевания COVID-19 (в т.ч. 240 за последние сутки). Умерли 85 человек, выздоровел 2 281 человек. Еще 5 264 пациента находятся на лечении.