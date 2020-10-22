Шел по лестнице конвейерного ствола: В «ДНР» на шахте тяжело травмирован горняк

В «ДНР» на шахте травмирован горняк. О привлечении реанимационно-противошоковой группы сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба «МЧС ДНР».

Инцидент произошел 21 октября в Ждановке, на шахте №22 «Коммунарская». «Горноспасатели на верхней посадочной площадке оказали медицинскую помощь горнорабочему 1983 года рождения, который при движении по лестнице диагонального конвейерного ствола оступился, упал и травмировался», – сообщают в «МЧС».

«Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в лечебное учреждение г. Донецк», – добавляют в «республике».