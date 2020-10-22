В «Л-ДНР» недостаточно ресурсов, чтобы справиться с коронавирусом: Заявления Пушилина и Пасечника

В «Л-ДНР» недостаточно ресурсов, чтобы справиться с распространением коронавируса, и решить проблемы самостоятельно «республики» не могут. Об этом сегодня, 22 октября, заявили «глава ДНР» Денис Пушилин и «глава ЛНР» Леонид Пасечник, передают местные интернет-ресурсы.

По заявлениям «глав республик», «с целью улучшения эпидобстановки» Россия пообещала передать «Л-ДНР» товары медицинского назначения в виде «гуманитарной помощи».

«В октябре 2020 года Российская Федерация с целью улучшения эпидемиологической обстановки в республике окажет нам гуманитарную помощь, а именно обеспечит поставки лекарственных препаратов и товаров медицинского назначения (тест-системы и расходные материалы на проведение ПЦР-исследований, средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 30 аппаратов ИВЛ, 75 кислородных концентраторов, пульсоксиметры и другое медицинское оборудование) общей стоимостью 258 млн руб. (99,2 млн грн по местному курсу на 22.10.2020 – ред.)», – утверждает Пушилин.

Он уверяют, что «глобальный характер второй волны эпидемии, высокие темпы ее роста, социально-экономические условия, в которых живет ДНР, а также блокада и возобновление обстрелов со стороны Украины не позволяют республике решить проблему самостоятельно».

Подобное заявление сделал и Пасечник.

«Вторая волна распространения новой коронавирусной инфекции, а также рост заболеваемости пневмониями стали серьезной угрозой для ЛНР… В условиях продолжающейся блокады со стороны Украины и сложной социально-экономической ситуации в республике собственных ресурсов недостаточно для оперативного решения всех вопросов в сфере здравоохранения. Учитывая глобальный характер эпидемии и высокие темпы роста заболеваемости, Россия окажет нам в этом месяце медицинскую гуманитарную помощь в объеме 141 млн руб. (54,2 млн грн – ред.)», – уверяет «глава ЛНР».

«Указанная помощь включает поставки специализированных лекарственных препаратов, товаров медицинского назначения, а также крайне необходимого медицинского оборудования, в том числе 20 аппаратов искусственной вентиляции легких, 75 кислородных концентраторов и 2 мобильных цифровых рентгена», – уточнил Пасечник.