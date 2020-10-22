На Донбассе существует постоянная угроза эскалации конфликта, – Данилов

Украинская сторона считает, что существует постоянная возможность обострения военного конфликта в Донбассе с российской стороны, однако если Москва решится на это, получит жесткий отпор. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «Укринформ».

«С учетом того, что сейчас происходит в мире, с учетом ситуации, связанной с Беларусью, Молдовой, Нагорным Карабахом, мы считаем, что такая угроза (эскалации боевых действий на Донбассе – ред.) существует, и она была постоянно», – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что Россия пытается максимально использовать политическое влияние. «РФ сегодня вкладывает огромные деньги, рассчитанные на российский сегмент, и именно на русскоязычное население», – уточнил секретарь СНБО.

Данилов напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова, что они «защищают не русских, а русскоязычных». «Поэтому продвижение русского языка для них является доминантой не только в Украине, а по всему миру», – подчеркнул украинский чиновник.

В то же время он подчеркнул, что «в случае, если (президент РФ) Путин решится на дальнейшее военное вмешательство, то будет очень мощный отпор». В этом контексте он отметил, что Вооруженные силы Украины сейчас намного прочнее и лучше вооружены и вышколены, чем в 2014 году.