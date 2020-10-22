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В Минобразования определили, как будут учиться школьники после каникул

22.10.20 12:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Обучение в школах после каникул будет проводиться в форматах, которые позволит эпидемическая ситуация в том или ином регионе. Повторение полного карантина допускать нежелательно, это худший сценарий. Об этом сообщил и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме и получать качественное образование. Повторение весеннего локдауна – наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить. Другой вопрос – нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра», – отметил Шкарлет.

Он подчеркнул, что в зависимости от эпидемического цвета региона некоторые школы начнут очное обучение, некоторые, если это «красная» зона, – останутся на дистанционном.

«Хочу проинформировать, что мы совместно с Минздравом будем обеспечивать обучение 1-4-х классов в очном формате (после каникул), а 5-11-х классов – в зависимости от эпидемического уровня: в смешанном или дистанционном форматах. Так же, как ученики и их родители, мы рассчитываем на лучший сценарий, но продолжаем готовиться к различным вызовам», – резюмировал и.о. министра образования и науки.

Напомним, в Министерстве образования и науки в связи с ростом заболеваемости учащихся и учителей рекомендовали проводить каникулы с 15 по 30 октября.

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