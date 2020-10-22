За деньги ЕИБ: На Донетчине рассказали об общежитиях для переселенцев и других проектах (Инфографика)

На Донетчине реализуются 14 проектов по общежитиям для внутренне перемещенных лиц на общую сумму 326 млн грн. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 октября, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА Оксана Головко.

Директор департамента напомнила, что в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины Европейского инвестиционного банка были отобраны к финансированию проекты. Предусмотрен механизм финансирования, где конечными бенефициарами выступают местные органы власти, государственные и коммунальные предприятия. На данный момент программа приближается к своему завершению.

Среди заявленных целей программы первым обозначено решение проблем внутренне перемещенных лиц.

Как отметила Оксана Головко, на сегодня в Донецкой области – 122 проекта (а их количество все еще может возрасти) на сумму почти в 3,4 млрд грн.

Наибольшее количество проектов – в Мариуполе: 17 на сумму 838,8 млн грн, в Краматорске: 41 на сумму 742,2 млн грн, в Бахмуте: 9 на сумму 269,2 млн грн.

Также Головко рассказала о структуре по направлениям. Больше всего проектов имеют отношение к образованию – школы и детсады, далее следует охрана здоровья и общежития. «14 проектов по общежитиям, общая сумма 326 млн грн. Это общежития для внутреннее перемещенных лиц», – сообщила она.