Реализация проектов за средства ЕИБ на Донетчине: Какие существуют проблемы (Инфографика)

На Донетчине в ходе реализации проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины Европейского инвестиционного банка возникали и возникают различные проблемы. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 октября, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА Оксана Головко.

По ее словам, проекты реализовываются крайне сложно и очень медленно. Головко перечислила проблемы, которые возникают. Первая проблема, которая была в начале и сейчас нивелирована – это недоверие, так как длительное время был не определен механизм реализации. «Длительный информационный вакуум дезориентировал конечных бенефициаров», – отметила она.

Также были проблемы со сметной документацией – были замечания и от Минрегиона, и от ПРООН.

Еще одна проблема, которая существует и сегодня – это некачественное выполнение строительных работ. А конечные бенефициары не используют возможности, чтобы устранить в досудебном или судебном порядке те разногласия и проблемы, которые возникают во время строительства, во время затягивания сроков строительства.

В качестве примеров она привела 20 проектов в Краматорске, по которым идет судебное рассмотрение, и проект в Марьинке, где был нанесен материальный вред. «До сих пор подрядная организация не возместила. Со стороны заказчика длительное время ничего не делалось, и только в последнее время появились действия по досудебному урегулированию», – сообщила Головко.

К проблемам директор департамента отнесла и ограниченный круг участников проектов.