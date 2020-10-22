Сокращение вдвое: СММ ОБСЕ отмечает уменьшение нарушений режима тишины на Донбассе

Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала сокращение нарушений режима прекращения огня на Донбассе за период с 5 по 18 октября. Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ, опубликованном сегодня, 22 октября.

Наблюдатели констатировали, что количество нарушений «режима тишины» сократилось вдвое.

В частности, за отчетный период Миссия зафиксировала 215 нарушений «режима тишины», тогда как за предыдущий двухнедельный период таких нарушений было 429.

При этом наблюдатели ОБСЕ не зафиксировали ни одного нарушения вблизи трех участков разведения сил и средств в районе Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

«В то же время на участках разведения в районах Золотого и Петровского СММ регулярно фиксировала присутствие людей на военных позициях и позициях военного типа или рядом с ними», – отметили в СММ ОБСЕ.