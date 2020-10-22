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На Луганщине запустили социальный маршрут из отдаленных поселков до Лисичанска (График)

22.10.20 13:45
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области организован бесплатный маршрут для перевозки жителей поселков Устиновка и Белая Гора Попаснянского района в Лисичанск. Об этом сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Автобус будет двигаться по следующему маршруту: п. Устиновка – п. Белая Гора – г. Лисичанск (и в обратном направлении). Время ожидания пассажиров в Лисичанске – 4 часа (с момента прибытия).

«Со следующей недели жители этих двух отдаленных населенных пунктов Попаснянского района смогут бесплатно добраться до Лисичанска. Первоочередное право на перевозку получат пожилые люди, люди с инвалидностью и другие социально уязвимые слои населения», – рассказал председатель областной государственной администрации Сергей Гайдай по итогам встречи с представителями Благотворительного фонда «АДРА Украина».

График движения автобуса:

  • 29 октября – отправление из Устиновки в 7:30;
  • 29 октября – отправление из Белой Горы в 8:00;
  • 5, 12, 19, 26 ноября – отправление из Устиновки в 7:30;
  • 5, 12, 19, 26 ноября – отправление из Белой Горы в 8:00;
  • 3, 10 декабря – отправление из Устиновки в 7:30;
  • 3, 10 декабря – отправление из Белой Горы в 8:00.

Первоочередное право на использование социального транспорта имеют:

  • пожилые люди (65 лет +), которые не имеют опекунов (попечителей);
  • люди с инвалидностью (I, II группа);
  • люди с тяжелыми хроническими заболеваниями и те, которые требуют постоянного лечения;
  • многодетные семьи;
  • одинокие родители;
  • семьи с низким доходом;
  • семьи с разрушенными или поврежденными домами.

Телефон (для записи на маршрут) контактного лица (диспетчер) в городе Попасная: (050) 838 29 49.

Телефон горячей линии БО «БФ "АДРА Украина"»: (095) 286 07 16.

Бесплатные перевозки жителей Устиновки и Белой Горы с помощью социального транспорта обеспечиваются Благотворительной организацией «Благотворительный фонд "АДРА Украина"» при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Германии в рамках проекта «Инклюзивный доступ к психосоциальной поддержке, защите и питьевому водоснабжению для людей, пострадавших в результате конфликта на линии разграничения на востоке Украины».

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