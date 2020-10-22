RU
Все новости

Включая КПВВ на Донбассе: МВД переходит на усиленный режим службы до 1 ноября

22.10.20 14:06

Подразделения Министерства внутренних дел Украины в связи с проведением выборов переходят на усиленный режим несения службы до 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В полном объеме разворачивается система управления: центральных и региональных управлений Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС и ГПСУ», – заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой на селекторном совещании.

По словам заместителя министра внутренних дел Сергея Гончарова, в регионах созданы оперативные резервы для реагирования на вызовы и угрозы, которые могут произойти в рамках проведения выборов.

«Мы планируем привлекать все имеющиеся силы и средства авиации системы МВД – самолеты и вертолеты. Наличие вертолетов позволит реагировать на противоправную деятельность в самых отдаленных точках, где нет посадочных полос», – сказал Гончаров.

Представители Госпогранслужбы Украины сообщили, что ведомство готово к обеспечению порядка во время проведения выборов, продолжается усиленная охрана границ и усиленное несение службы на КПВВ с временно неподконтрольными территориями Донбасса и Крыма.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк