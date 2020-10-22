Завершены 5 из 122 проектов: Что строят за кредитные средства от ЕИБ на Донетчине (Инфографика)

На Донетчине завершены и приняты в эксплуатацию 5 объектов, работы на которых проводились в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины Европейского инвестиционного банка. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 22 октября, в ходе коллегии Донецкой облгосадминистрации сообщила директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА Оксана Головко.

По ее словам, с мая 2015 года были поданы около 500 проектов на сумму около 5 млрд грн. Из них отобраны 122 проекта. «За все время были включены, но из-за волокиты, халатного отношения исключены 47 проектов на 583,4 млн грн», – сообщила Головко.

Как рассказала директор Департамента инвестиционно-инновационного развития и внешних отношений ДонОГА, получили все согласования и прошли все этапы 5 проектов, которые завершены, оплачены и объекты введены в эксплуатацию. Это по 2 объекта в Мариуполе и Мирнограде и 1 – в Петровке Второй.

80 проектов получили все согласования и находятся на стадии завершения, на некоторых объектах строительные работы завершены на 95%. И 0,5 млрд грн по тем проектам, что находятся в стадии реализации, уже выплачены.

«Из 122 проектов 15 находятся на стадии "получили соответствующий статус "без возражений" от ЕИБ и сейчас готовят документы на анонсирование», – рассказала Головко.

Кроме того, по 5-ти проектам подписаны договоры с подрядчиком, по 15-ти – проводятся закупки, по 2-м – согласовывается тендерная документация.