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Такие «юморные»: Жители Донецка обсуждают название магазина (Фото)

22.10.20 14:43
Донецк / Фото из соцсетей
Донецк / Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города не одобрили название одного из мясных магазинов.

Как рассказали дончане в соцсетях, в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе работает магазин «Ее мясо». Название многие жители города посчитали двусмысленным.

«Такие "юморные"… Пояснительную бригаду в студию… Бред... Кому в голову такой "креатив" приходит... Ну как так можно было назвать магазин, это же жесть, ну правда, такая тупая двусмысленность. Или это намек, ну тогда – на что?... Неудачное название», – пишут люди.

«Будем надеяться, что собачка возле магазина не причем», – пишут в местном паблике.

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