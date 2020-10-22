Такие «юморные»: Жители Донецка обсуждают название магазина (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке жители города не одобрили название одного из мясных магазинов.

Как рассказали дончане в соцсетях, в микрорайоне Текстильщик в Кировском районе работает магазин «Ее мясо». Название многие жители города посчитали двусмысленным.

«Такие "юморные"… Пояснительную бригаду в студию… Бред... Кому в голову такой "креатив" приходит... Ну как так можно было назвать магазин, это же жесть, ну правда, такая тупая двусмысленность. Или это намек, ну тогда – на что?... Неудачное название», – пишут люди.

«Будем надеяться, что собачка возле магазина не причем», – пишут в местном паблике.