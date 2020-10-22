Инвесторы чувствуют себя обманутыми: В Украине исчезает зеленая энергетика (Видео)

Энергетика будущего – ветро-, солнечные и биоэлектростанции – в Украине теряет шансы. Производитель почти не получает денег за потребляемую украинцами энергию, и первые инвесторы уже ушли из страны, передает ТК «Украина».

Солнечная электростанция в селе Мелени Коростеньского района Житомирской области в год дает столько киловатт, сколько за тот же год потребляет полторы тысячи семей. Эта солнечная электростанция построена за деньги иностранцев.

«Здесь инвестиции составили 24 млн евро. Возврат этих инвестиций мы ожидаем до 8 лет», – рассказывает владелец компании «Тесла Энерго» Олег Грамотенко.

По его словам, это на два года дольше, чем планировали. Денег за зеленые киловатты с января – инвесторы почти не видят. На сегодняшний день среднегодовой процент оплат, который получается в этом году, составляет около 37%.

Летом инвесторы после длительных переговоров согласились, что правительство уменьшит тариф. Однако долги в дальнейшем накапливаются.

«Инвесторы чувствуют себя обманутыми, отказались от части своих доходов, они ожидали стабилизации в секторе и ежемесячных своевременных платежей», – отмечает директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

Эксперты рассчитали, что государственный долг за экологически чистые киловатты может вырасти вдвое уже через год. По состоянию на 1 января 2021 года без изменений в законодательство он будет составлять не менее 30 млрд грн.

От того, как уладят ситуацию с долгами за чистую энергию, зависит, прежде всего, репутация государства.

«Если Украина не сможет рассчитаться с "зелеными" инвесторами, – это поставит крест на интеграции Украины, вообще на каких-то серьезных проектах с Евросоюзом», – считает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

По словам Олега Грамотенко, первые такие обманутые инвесторы – уже ушли из Украины.

Так, в Хорошеве Житомирской области на порядка 40 га земли должна была находиться промышленная солнечная электростанция мощностью 23 МВт. Уже готовый под ключ проект почти накануне монтажа остановил инвестор из Дании. Потому что обещанных, даже при уменьшенном тарифе, средств – все равно не увидел.

Олег начал новые поиски, чтобы на расчищенном пустыре таки завершить работы. «Я – оптимист. Возобновляемые источники энергии займут 35 а то и 40% в ближайшее 20-25 лет», – убежден владелец компании «Тесла Энерго».