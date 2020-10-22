Дороже, чем в России: Как в «ДНР» продают автомобили

С 2014 до 2016 года автомобильный рынок «ДНР» находился в «замершем» состоянии. Затем спрос начал увеличиваться, а вместе с ним стали появляться и новые предложения, пишут «республиканские» интернет-ресурсы.

Сегодня рынок продажи автомобилей представлен:

салонами с небольшим ассортиментом новых автомобилей в наличии;

компаниями-посредниками и частными лицами, которые под заказ привозят подержанные автомобили из Грузии и стран Прибалтики;

вторичным авторынком, где жители перепродают друг другу авто.

В «ДНР» сейчас немного автосалонов, в которых можно купить новый автомобиль. Обычно в наличии несколько наиболее ходовых моделей, но под заказ можно приобрести практически любую марку легкового автомобиля.

Ориентировочные цены, по которым предлагают новые автомобили в автосалонах «ДНР»:

Mitsubishi ASX 2020 1.6 л – $ 19 800;

Skoda Rapid 2020 года выпуска, объем двигателя 1.6 л – $ 14 460;

Nissan Terrano 2020 1.6 л – $ 14 620;

Volkswagen Polo 2020 1.6 л – $ 13 900;

KIA Rio X-Line 2020 1.6 л – $ 13 400;

Hyundai Solaris 2020 1.6 л – $ 12 650;

Renault LOGAN Stepway 2020 1.6 л – $ 10 500;

Lada Vesta SW 2020 1.6 л – $ 10 300;

Lada Vaz 2020 1.7 л– $ 8 600;

Datsun mi-DO 2020 1.6 л – $ 8 000;

Lada Granta 2020 1.6 л – $ 7 800.

В целом, новые автомобили в «ДНР» стоят дороже, чем в соседней России. Например, Lada Vesta обойдется в Донецке в $9 500, аналогичная модель с таким же объемом двигателя и годом выпуска в РФ – $ 8 960. Разница в ценах связана с дополнительными логистическими затратами и таможенными платежами в «республике».

При оформлении сделок, в автосалонах между покупателем и продавцом заключается договор купли-продажи. На авто выдается паспорт транспортного средства. Документ о прохождении техосмотра не нужен.

Фирмы-посредники и частники предлагают два варианта пригона б/у авто из Грузии или стран Прибалтики:

под временный ввоз – фирма-посредник покупает автомобиль на свое имя. По факту транспортное средство остается на иностранном учете. На покупателя выписывается генеральная доверенность, но владельцем авто (по техпаспорту) будет считаться один из сотрудников фирмы. По «республиканским законам», автопродажа при временном ввозе не происходит, поэтому покупателю придется по истечению определенного срока (от 3 месяцев до года) пересекать «границу» вместе с транспортным средством.

под растаможку – фирма-посредник покупает автомобиль за границей и растамаживает его в «ДНР» на имя клиента. Покупатель становится полноправным владельцем транспортного средства с «республиканским» техпаспортом и номерами. Однако ему придется заплатить таможенную пошлину (примерно $ 600 – 1200).

Расходы по пригону под растаможку выше, чем доставка под временный ввоз, потому что необходимо заплатить дополнительные комиссии и пошлину при транзите через РФ.

Как правило, если бюджет на покупку не превышает $ 5 500, то авто пригоняют из Литвы в течение 9-14 дней после оформления заказа.

Если бюджет превышает $ 5 500, авто заказывают в Грузии. По срокам это будет быстрее (в среднем, 3 дня с момента оформления заказа).

Обязательно требуют предоплатыу. Для авто до $ 5 500 – это 20% от общей стоимости. Остальную сумму можно заплатить в момент передачи ключей и документов в «ДНР». Для более дорогих марок предоплата стартует от 50%.

Компания-посредник берет на себя оформление всех необходимых документов, и проводит по всем инстанциям: брокер, терминал, оценка эксперта, «МРЭО», оценка на СТО. За свои услуги она возьмет $ 300 – 400 с каждого авто.

На подержанные авто из Грузии и Прибалтики посредник зачастую дает гарантию на модель младше 5 лет и с пробегом менее 70 тыс. км на 3 месяца. Если в течение этого срока произойдет поломка, ремонт он произведет за свой счет. В остальных случаях гарантия, как правило, не предоставляется.

Примеры стоимости б/у авто из Грузии и Прибалтики:

Kia Optima SX 2013, двигатель 2.0 – $ 9 800;

Chevrolet Captiva 2009, объем двигателя 2.4 – $ 7 000;

Honda FR-V 2008, объем двигателя 1.8 – $ 5 850;

Mazda 6 2006 года выпуска с объемом двигателя 2.0 – $ 4 600;

Seat Leon 2008, двигатель 1.9 – $ 4 560;

Renault Espace 2006, двигатель 2.0 – $4 330.

Ford Focus 2005, двигатель 1.6 – $ 3 750;

Opel Vectra C 2007, объем двигателя 1.9 – $ 3 630;

Skoda Oktavia 2003 года выпуска с объемом двигателя 1.9 – $ 3 050.

На вторичном автомобильном рынке «ДНР» работают несколько открытых торговых площадок, на которых местные жители продают б/у авто. Расчет здесь, как правило, ведется в рублях.

Наибольшим спросом пользуется ВАЗовская «классика» – такие модели вполне можно купить за 15 000 – 40 000 руб. (6 125 – 16 330 грн по местному курсу валют):

ВАЗ-2108-2109 оценивают в 50 000 – 90 000 руб. (20 410 – 36 735 грн);

Daewoo Lanos – в 110 000 – 170 000 руб. (44 900 – 69 390 грн);

Chevrolet Aveo – в 130 000 – 190 000 руб. (53 100 – 77 560 грн).

На эти марки легко найти автозапчасти, что очень существенно для «ДНР». Т.к. доставка многих расходных материалов затруднена. Чаще всего автомагазины имеют в наличии самые популярные виды автозапчастей. Некоторые детали можно заказать, но их выбор ограничен.

Покупка авто на авторынках обычно оформляется договором купли-продажи. Однако документы на авто должны быть предварительно переоформлены согласно местному «законодательству». В противном случае оформляется генеральная доверенность на имя нового владельца.

Подержанные иномарки, пригнанные под заказ, пользуются большим спросом в «ДНР». В первую очередь, из-за достаточно демократичных цен. А спрос на новые автомобили будет ощутимо расти только с ростом уровня доходов жителей.