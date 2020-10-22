На Луганщине – 155 новых случаев COVID-19 и две смерти

На Луганщине – очередной антирекорд по количеству зафиксированных заражений COVID-19: 155 новых случаев за сутки. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.
Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины: 72-летняя жительница города Лисичанск и 64-летняя жительница Станично-Луганского района.
География выявленных заболеваний:
- город Северодонецк – 19 человек,
- Лисичанск – 20,
- Рубежное – 10,
- Беловодский район – 4,
- Белокуракинский – 2,
- Кременской – 4,
- Марковский – 18,
- Меловской – 14,
- Новоайдарский – 1,
- Новопсковский – 5,
- Попаснянский – 3,
- Станично-Луганский – 11,
- Старобельский – 8,
- Троицкий – 36.
За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 841 человека, из них:
- выздоровели – 945 человек;
- лечатся – 1 845 пациентов (222 – стационарно, 1 623 – амбулаторно);
- умер – 51 человек.
«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 67,8%»,, – отмечают в облгосадминистрации.
Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 22 октября в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек (134 898 пациентов выздоровели, 6 043 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 898 случаев (выздоровели – 2920 пациентов, летальных случаев – 86).
В «ДНР» – 5 599 случаев коронавируса (выздоровели – 2 509 человек, летальных случаев – 404). В «ЛНР» – 1 391 случай коронавируса (выздоровели – 1 034 человека, летальных случаев – 65).