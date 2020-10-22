На Луганщине – 155 новых случаев COVID-19 и две смерти

На Луганщине – очередной антирекорд по количеству зафиксированных заражений COVID-19: 155 новых случаев за сутки. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Вследствие осложнений, вызванных коронавирусом, умерли две женщины: 72-летняя жительница города Лисичанск и 64-летняя жительница Станично-Луганского района.

География выявленных заболеваний:

город Северодонецк – 19 человек,

Лисичанск – 20,

Рубежное – 10,

Беловодский район – 4,

Белокуракинский – 2,

Кременской – 4,

Марковский – 18,

Меловской – 14,

Новоайдарский – 1,

Новопсковский – 5,

Попаснянский – 3,

Станично-Луганский – 11,

Старобельский – 8,

Троицкий – 36.

За все время исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 2 841 человека, из них:

выздоровели – 945 человек;

лечатся – 1 845 пациентов (222 – стационарно, 1 623 – амбулаторно);

умер – 51 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным COVID-19, – 67,8%»,, – отмечают в облгосадминистрации.

Как сообщалось, с начала пандемии по состоянию на 22 октября в Украине COVID-19 заболели 322 879 человек (134 898 пациентов выздоровели, 6 043 – скончались). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 7 898 случаев (выздоровели – 2920 пациентов, летальных случаев – 86).

В «ДНР» – 5 599 случаев коронавируса (выздоровели – 2 509 человек, летальных случаев – 404). В «ЛНР» – 1 391 случай коронавируса (выздоровели – 1 034 человека, летальных случаев – 65).