Обещают выйти на митинг: В Донецке на ДМЗ бастует охрана

В «ДНР» продолжает сохраняться напряженная ситуация на металлургических предприятиях, где долги по зарплатам накопились уже за несколько месяцев. На Донецком металлургическом заводе (ДМЗ) второй день бастует охрана, сообщает блогер «Донецкий абориген».

«На ДМЗ вчера и сегодня, 22.10.20 года, бастует охрана. Сегодня на развод приглашали управляющего и требовали погашения заработной платы. Караулы отказываются выходить на посты», – описывает ситуацию блогер.

По его словам, бастующие требуют до понедельника выполнить их требования по выплате задолженности по зарплате.

Если это не будет сделано, то «обещают с представителями средств массовой информации провести митинг возле башни торгового центра "Донецк Сити", где находится руководство ВТС» (ЗАО «Внешторгсервис», которое управляет предприятием).

Напомним, в «ДНР» на металлургических предприятиях очередной кризис с выплатами зарплат, задолженность на предприятиях – 4-5 месяцев. В начале октября прошли митинги на Енакиевском металлургическом заводе. Волна возмущений прошла и на Макеевском меткомбинате, и на Донецком металлургическом заводе.

Ранее сообщалось, что после «национализации» все промышленные предприятия (в т.ч. и угольная отрасль) в «Л-ДНР» перешла под управление российско-южноосетинской компании-прослойки ЗАО «Внешторгсервис». Начиная с 2015 года «ВТС» в «республиках» сгенерировал многомиллионные долги перед предприятиями. «ВТС» не платит местные «налоги», т.к. он не зарегистрирован в «республиках».