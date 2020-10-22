Стартовал с 50 долларами: Основатель Veterano рассказал, как создавал бизнес-сеть для ветеранов АТО

Ветеран АТО Леонид Остальцев (позывной «Одуванчик») после демобилизации открыл собственную пиццерию, имея, как он говорит, только 50 долларов в кармане. Сейчас Леонид является основателем Veterano Group, и пиццерия – лишь одно из ее структурных элементов: в проект входят Veterano Pizza, Veterano Brownie, Veterano Coffee, Veterano Point, Veterano Guard. Бизнес работает по принципу франшизы: ветераны войны на Донбассе могут открыть под брендом собственное дело, передает «Радио Свобода».

В мирное время Остальцев уже имел опыт по приготовлению пиццы, но о собественном бизнесе тогда не думал. После демобилизации вернулся в Киев, где с побратимом создал союз ветеранов АТО Деснянского района. Во время общения с ветеранами они увидели, что очень большой вопрос в трудоустройстве. И тогда возникла идея создать бизнес, который бы помогал трудоустройству и самореализации участникам АТО / ООС.

Для начала Остальцеву нужно было создать свою первую пиццерию. Он написал бизнес-план и начал искать под него деньги. На тот момент у него было всего 50 долларов. «Я искал деньги. Без денег, с 50 баксами, ты ничего не сделаешь. Я достал всех. Получил 22 отказа. 23-й человек сказал: "Слушай, у меня есть убыточный ресторан, в Метрограда, в подземном переходе. Забитый, но сначала попробуешь, а там посмотрим". Он вложил еще 4000 долларов, купил оборудование для пиццы, и мы начали», – вспоминает Леонид.

Сейчас в Veterano Group работают как ветераны войны, так и обычные гражданские. «Владельцы бизнеса – ветераны, но наемные работники – гражданские. В идеале, должно быть 50/50, но такого не бывает. Это вопрос принципиальный для меня, потому что я не хотел создавать "закрытую касту ветеранов". То есть, мы должны работать вместе, адаптироваться, социализироваться. Взаимодействуя, достигать классных и крутых результатов», – поясняет Остальцев.

Карантин, естественно, негативно сказался на бизнесе. «Минус 700 тыс. грн. Взял новый кредит в банке на полмиллиона и "выгребаем", слава Богу. Могло быть и хуже, но у всех тяжело», – констатировал ветеран.

Основываясь на своем бизнес-опыте Остальцев заявляет: самый большой враг для Украины – «Лень. Тупость. Информационный мусор. Доверие этому мусору».

«Побеждает не самый сильный, не самый умный, не самый богатый. Побеждает только тот, кто просто идет вперед, несмотря ни на что. Неважно, каким темпом. Он не отступает и идет вперед. Человек, который что-то делает, у него обязательно все получится», – заключил предприниматель.