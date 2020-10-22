Матч со зрителями: 27 октября «Шахтер» примет итальянский «Интер»

27 октября в Киеве состоится игра 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов, на поле встретятся «Шахтер» и итальянский «Интер». Матч состоится на НСК «Олимпийский», сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».



В клубе отмечают, что матч пройдет со зрителями. Соответствующее разрешение получено от Минздрава.



«ФК "Шахтер" получил официальное письмо от Министерства охраны здоровья Украины относительно проведения матча со зрителями. В нем сообщается, что, по результатам проведенного анализа эпидемической ситуации, противоэпидемических мер, которые проводятся в регионах Украины в соответствии с установленным уровнем эпидемической опасности, опыта европейских стран, начавших допуск зрителей на футбольные поединки, МОЗ Украины считает возможным привлечение зрителей на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Интер"», – сообщают в пресс-службе.



При этом подчеркивается, что принимающая сторона должна строго придерживаться всех противоэпидемических мер, а также организовать допуск в сектора не более чем 15% от числа болельщиков, которых может вместить НСК «Олимпийский».