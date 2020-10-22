Тогда будут надбавки: Пенсионерам советуют бороться за каждый год стажа сверх нормы (Видео)

Если Пенсионный фонд не учел какой-то период трудовой деятельности, то пенсионеры могут самостоятельно подать заявление и доказать наличие за этот период у них трудового стажа. А любой стаж сверх нормы – это дополнительная прибавка к пенсии. И размер таких надбавок увеличивается из года в год.

У Александра Осиповича первая запись в трудовой книжке – в 18 лет. Для оформления пенсии мужчине было бы достаточно 30-ти лет стажа, но у него – 43 года стажа, за это пенсионер имеет надбавку. «Это 100-150 грн. То есть превышение стажа дает какую-то прибавку, но чтобы я ее ощущал – вряд ли», – отмечает он.

Александр Осипович – бывший сотрудник научно-исследовательского института. У него нет прерывания записей в трудовой. При этом Пенсионный фонд учел не всю деятельность мужчины. «Был период, когда я был частным предпринимателем. И этот период было трудно учесть. Я попытался, но была такая ситуация, что выяснить все [о периоде предпринимательской деятельности] было невозможно. Ну, это добавило бы мне 5-6 грн к пенсии. Я посчитал это несущественным – затраты здоровья больше, чем эта прибавка», – поясняет пенсионер.

Валентина Тимофеевна вышла на пенсию в 55 лет. И также имеет стаж сверх нормы. Работала с вычислительными машинами. «Мы – "айтишники" тех времен. Зарплаты были маленькие тогда, порой и не было зарплат. Это отразилось на пенсии, чистая пенсия – 2 200 грн… Да, а сейчас у нашей специальности зарплаты хорошие», – говорит женщина.

Она отмечает, что за превышение стажа надбавки не имеет.

Сейчас в Украине повышение суммы надбавок Пенсионный фонд начисляет автоматически. Так, в этом декабре ожидается очередное повышение за стаж сверх нормы – 17,69 грн. В следующем году надбавка будет увеличиваться еще дважды.

Если гражданин подозревает, что пенсия не полная (например, учли не все трудодни или работодатель не делал отчислений за сотрудника), то каждый имеет право на перерасчет.

«Например, Пенсионный фонд не владеет информацией за какой-то период работы. Соответственно он не засчитан в стаж и у человека нет надбавки. В таком случае человек сам может подтвердить эти обстоятельства трудовой деятельности – предоставив доказательства», – комментирует адвокат Александр Озеров.

Для этого нужно написать заявление в Пенсионный фонд. Это можно сделать через заполнение электронной формы на веб-портале электронных услуг ПФУ. «Срок рассмотрения такого заявления – 10 дней», – уточняет Озеров.

В правительстве анонсировали автоматическое повышение пенсий уже с нового года. Первыми ощутят надбавку пенсионеры от 65 лет, которые имеют необходимый страховой стаж (30 лет для женщин и 35 – для мужчин). У них выплаты увеличатся на 300 грн.

В марте пройдет первая индексация пений – это еще +11% от уровня пенсии.

В апреле – автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Будут учитывать размер официальной зарплаты и общий стаж работы.

Текстовая вер

сия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Сніданок з 1+1»