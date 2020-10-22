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В «ДНР» каникулы в школах продлили до 1 ноября, студентов оставили на «дистанционке»

22.10.20 17:35
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» осенние школьные каникулы продлены до 1 ноября. Об этом говорится в «приказе» «министерство образования ДНР», опубликованном сегодня, 22 октября.

«С целью предупреждения массового распространения COVID-19 в общеобразовательных организациях ДНР ...установить сроки и продолжительность осенних каникул с 05.10.2020 по 01.11.2020 (28 дней)», – говорится в «документе».

В то же время вышли «приказы» относительно работы учреждений среднего и профессионального образования и вузов. Их отправляют на дистанционное обучение «до особого распоряжения».

Ранее сообщалось, что школьники в «ДНР» находились на каникулах до 25 октября, а во всех учебных заведениях высшего образования вводилось дистанционное обучение с 28 сентября до 11 октября, с возможностью дальнейшего продления.

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