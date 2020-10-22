Свяжет 4 города: Минфин возьмет кредит на запуск троллейбусного сообщения на севере Донетчины

Министерство финансов Украины с Донецкой областной администрацией ведет переговоры с международными финансовыми организациями о финансировании проекта создания троллейбусного сообщения между четырьмя городами на севере Донетчины. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба Минфина.

Как отмечается, в Краматорской агломерации сейчас проживает около 500 тысяч граждан.

Троллейбусная линия свяжет Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку. Общая протяженность маршрута 48 километров.

«Между городами агломерации сейчас отсутствует качественное транспортное сообщение, хотя расстояние между этими городами достаточно невелико: 3,5 км – от Славянска до Краматорска, 5,5 км – от Краматорска до Дружковки, 8 км – от Дружковки до Константиновки», – уточняют в Минфине.

В проект также будут интегрированы действующие городские троллейбусные сети Краматорска и Славянска. А в перспективе эту новую сеть предлагается продлить до туристического магнита Северного Донбасса – города Святогорска.

Заместитель министра финансов Александр Кава обсудил возможное привлечение кредитных средств с представителями Европейского инвестиционного банка.

«Переговоры прошли успешно. Представители ЕИБ выразили свою заинтересованность проектом», – добавили в министерстве.