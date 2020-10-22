Кто вообще не работал и кто работал мало – получают одинаковую пенсию

В Украине и те люди, кто совершенно не работал, и те, кто наработал трудовой стаж до 15 лет, получают одинаковые пенсионные выплаты – на уровне минимального прожиточного минимума. При этом право на такие выплаты они получают в разном возрасте. Об этом рассказала министр социальной политики Украины Марина Лазебная.

Если у человека есть страховой стаж, но его не хватает для получения права на пенсию (минимум нужно 15 лет стажа), то такой человек будет получать самую низкую пенсию. «Это так ранее называемая "социальная пенсия" – минимальная пенсия по возрасту. Ее размер приравнен к размеру прожиточного минимума. Вот сейчас это 1 712 грн», – сообщила министр.

Причем выход на такую пенсию отличается по возрасту. «Например, сейчас пенсионный возраст для мужчин с полным стажем – 60 лет. А если у него не хватает стажа, то он может получить такую "социальную пенсию" лишь в 63 года», – пояснила Лазебная.

«Но есть разные причины, по которым человек недополучил стаж. И серьезные причины мы учитываем», – добавила она.

Если у человека вообще нет стажа, он никогда официально не работал, то такой человек будет получать не пенсию, а пособие. На него можно рассчитывать лишь с 65 лет. «Оно называется – государственная помощь людям, которые не имеют права на пенсию. Это тоже 1 712 грн», – отметила Лазебная.

«Но мы для таких людей не можем делать качественные программы повышения. Потому что люди пошли на пенсию по минимальным параметрам. Рост там будет очень маленький. Это просто минимальная гарантия. Поэтому всегда лучше идти на полноценную трудовую пенсию – она ежегодно индексируется, к ней каждый год идут доплаты в зависимости от стажа», – заключила министр.

Напомним, что сегодня в Украине мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины пока в 59,5 лет (но с 1 апреля 2021 года – тоже в 60). Гражданин получает право на пенсию при наличии минимум 15 лет страхового стажа. Если стажа не хватает – его можно докупить, иначе человек в 65 лет будет иметь право не на пенсию, а на социальное пособие. При этом социальное пособие выплачивает не ПФУ, а управление соцзащиты населения.

Сейчас в Украине применяется 10-кратное соотношение минимальной и максимальной пенсии. С 1 июля минимальная пенсия составляет 1 712 грн, соответственно максимальная – 17 120 грн. В декабре 2021 года минимальная будет на уровне 1877 грн, максимальная – 18 770 грн.

По состоянию на октябрь средний размер пенсий в Украине составил 3 400 грн. Но 63% пенсионеров получают выплаты ниже этого уровня.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «UA: Українське радіо»