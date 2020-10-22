«Есть ощущение, что придут большие деньги»: Зеленский рассказал о свободной экономической зоне на Донбассе

Введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТК «Украина» и другим телеканалам.

«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», – цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.

По его словам, уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты, но главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью.

«Режим тишины работает. И там сегодня уже большая территория безопасна», – сказал Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса.

«Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска», – сказал Владимир Зеленский.

Глава государства напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году. По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал о том, что инвестиции в Украине, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.