Никаких симптомов нет: Мэр Мариуполя заразился коронавирусом

Городской голова Мариуполя Вадим Бойченко ушел на самоизоляцию в связи с положительным результатом теста на COVID-19. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба городского совета.

«Чувствую себя хорошо, никаких симптомов нет. Но для соблюдения всех мер предосторожности ушел на самоизоляцию. Провожу рабочие совещания онлайн. Все службы города работают в штатном режиме, ситуация под контролем. Уверен, в скором времени получу два отрицательных теста на коронавирус и вернусь в привычный ритм жизни», – прокомментировал ситуацию Вадим Бойченко.

Его заместители, которые контактировали с мэром, сдали тесты.

«На данный момент отрицательные результаты уже получили Михаил Когут, курирующий вопросы жилищно-коммунального сектора, Ксения Сухова, в сфере ответственности которой система здравоохранения города и Аркадий Мешков, который обеспечивает взаимодействие с правоохранительным блоком», – сообщили в горсовете.

Как отмечается, все лица из числа контактировавших с городским головой, уже проходят тестирование на COVID-19. На сегодняшний момент ни у кого из них не наблюдаются симптомы коронавируса.