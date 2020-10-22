Разрешение на пересечение закрытого КПВВ «Станица Луганская»: Контакты штаба ООС и образец заявления

По решению командующего Операции Объединенных сил (ООС), 15 октября 2020 КПВВ «Станица Луганская» временно приостановил свою работу, что повлекло сложнейшую ситуацию. Прежде всего, это связано с тем, что приказ вышел 13 октября и многие люди за сутки не смогли узнать о закрытии. Об этом сегодня, 22 октября, рассказали в Норвежском союзе по делам беженцев в Украине (NRC).

Люди, которые посещали родственников или были на похоронах, внезапно узнали о закрытии пункта пропуска и «застряли» в Станице Луганской. Не имея возможности вернуться на неподконтрольную Украине территорию, они вынуждены ночевать под навесами на КПВВ или снимать жилье вблизи.

Люди не смогли вернуться на неподконтрольную территорию своевременно, так как:

не имели доступа к информации о приостановлении работы КПВВ, потому что даже на территории пункта пропуска не было размещено объявление об изменениях в его работе;

не имея средств на тест на COVID-19, люди выбирали 14-дневную самоизоляцию, срок которой еще не истек на момент закрытия КПВВ;

пересекли КПВВ для посещения государственных учреждений и «Ощадбанка», но день перед закрытием КПВВ (14 октября) был праздничным, а КПВВ остановил работу 15 октября.

Решение о пропуске на неподконтрольную территорию принимается командованием Операции объединенных сил.

По состоянию на 21 октября в штабе ООС подтвердили, что сейчас они рассматривают заявления о пропуске только тех лиц, которые едут на похороны родственника, в частности члена семьи первой степени родства (родителей, супруга / супруги, детей умершего, в том числе усыновленных). Для этого нужно иметь фотокопию справки о причине смерти и врачебного свидетельства о смерти.

Контакты штаба ООС для рассмотрения такого заявления:

электронная почта – callcenter-os@ukr.net ;

телефоны (095) 127-58-52, 0-800-500-410.

Специалисты NRC разработали образец заявления для обращения в штаб ООС по поводу разрешения для пересечения КПВВ. Скачать образец можно по ссылке.

За дополнительной информацией также можно обращаться к консультантам Норвежского союза: