Медицинская система Украины может выдержать около 15 тысяч новых больных COVID-19 в сутки, – Зеленский

Медицинская система Украины сегодня может выдержать около 15 тыс. новых инфицированных COVID-19 в сутки, хотя еще недавно критическим было ежедневное количество примерно 9,5 тыс. больных. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТК «Украина» и другим телеканалам, передает пресс-служба главы государства.

Президент отметил, что жесткий локдаун полностью остановит экономику Украины, и сейчас его введение нецелесообразно, а критерии, при достижении которых государство будет вынуждено прибегнуть к жесткому карантину, меняются в зависимости от готовности медицинских учреждений.

«Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших в день наша медицинская система остановится – не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков... На сегодняшний день министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун», – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что одним из определяющих факторов является наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19. Их число пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Но этот ресурс не безграничен.

«Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям – мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски – не только для себя, но и для своего окружения», – сказал президент.