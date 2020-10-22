В Мариуполе появилась еще одна ПЦР-лаборатория

В Мариуполе на базе городской больницы № 4 появилась собственная лаборатория. Она позволит делать до 600 проб в сутки и увеличить количество тестирований. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает пресс-служба горсовета.

По информации директора городского департамента здравоохранения Андрея Ремпеля, сформировано четыре специализированные бригады лаборантов, которые будут в три смены обеспечивать круглосуточную работу. Сотрудники получат повышенную заработную плату в размере 28 тыс. грн.

«То количество проб и контактных лиц, которое сейчас обрабатывается, требовало увеличения лабораторных мощностей. Теперь получить результат анализа можно в течение двух-трех суток. В этот период пациент находящийся в провизорном отделении, получает медикаменты, приобретенные за средства местного бюджета. Проведение теста для поступившего в отделение бесплатно», – отметила заместитель городского головы Ксения Сухова.

Как пояснили в горсовете, в одну закладку проводится 96 проб. Процедура одного анализа составляет 6 часов. Чтобы максимально использовать мощность лаборатории, разработан четкий график работы лаборантов.

В данное время проводятся пуско-наладочные работы и верификация лаборатории в Министерстве здравоохранения. Ее запуск в работу планируется на текущей неделе.

Ранее сообщалось, что в Донецкой области работают 5 коммунальных лабораторий по проведению ПЦР-исследований на коронавирус, однако они не успевают справляться с объемом тестов. В то же время врачи советуют проходить тесты в частных лабораториях, где результат можно получить на следующий день.