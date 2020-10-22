Президент Зеленский заявил, что готов испытать на себе украинскую вакцину от коронавируса

Уникальная украинская вакцина от COVID-19 уже проходит клинические испытания. Специалисты работали над препаратом около 6 месяцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью ТК «Украина» и другим телеканалам, передает пресс-служба главы государства.

По его ловам, испытания вакцины проходят пока не на людях.

Президент отметил, что в Украине еще с советских времен никто не занимался разработкой вакцин. Он добавил, что если вакцина против коронавируса успешно пройдет испытания – готов испытать ее на себе.

«Но, несмотря на нашу украинскую вакцину, если у кого-то подтвержденная вакцина будет раньше, мы будем закупать в любом случае. Мы не будем ждать нашей, но потом ее тоже добавим. Потому что с COVID мы будем бороться не один год. Вакцина будет работать много лет», – подчеркнул Зеленский.

Напомним, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что вакцина от коронавируса проходит последнюю стадию испытания, и в 2021 году можно рассчитывать на массовые прививки. Сегодня 9 вакцин-кандидатов уже на третьей клинической стадии испытаний.