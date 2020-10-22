В «ЛНР» снова изменили правила пересечения пункта пропуска в Станице Луганской

«Глава ЛНР» Леонид Пасечник внес изменения в порядок пересечения пункта пропуска в Станице Луганской. Соответствующий «указ» опубликован сегодня, 22 октября, передают местные интернет-ресурсы.

Согласно «документу», жители «ЛНР» могут пересекать «границу» с подконтрольной правительству Украины территорией чаще одного раза в месяц – по разрешению «чрезвычайной санитарно-противоэпидемиологической комиссии при правительстве ЛНР».



«Въезд граждан на территорию ЛНР с территории Украины и выезд граждан с территории ЛНР на территорию Украины может осуществляться чаще одного раза в месяц на основании отдельного решения ЧСПК в соответствии с протокольным порядком, установленным постоянно действующей группой, созданной в соответствии с указом главы ЛНР от 23 марта 2020 года №УГ-181/20», – говорится в «указе».

Напомним, по решению командующего Операции Объединенных сил (ООС), 15 октября 2020 КПВВ «Станица Луганская» с украинской стороны временно приостановил свою работу, что повлекло сложнейшую ситуацию. Прежде всего, это связано с тем, что приказ вышел 13 октября и многие люди за сутки не смогли узнать о закрытии. По состоянию на 21 октября в штабе ООС подтвердили, что сейчас они рассматривают заявления о пропуске только тех лиц, которые едут на похороны родственника, в частности члена семьи первой степени родства (родителей, супруга / супруги, детей умершего, в том числе усыновленных). Для этого нужно иметь фотокопию справки о причине смерти и врачебного свидетельства о смерти.