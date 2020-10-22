До 31 октября: В приграничной зоне Луганщины ввели жесткие ограничения

В пограничных районах Луганской области начали действовать временные ограничения. Они продляться до 31 декабря. Об этом сегодня, 22 октября, сообщает Восточное региональное управление Госпогранслужбы.

С целью усиления контроля за соблюдением пограничного режима начальник Луганского пограничного отряда Евгения Пикус выпустил приказ от 01.10.2020 № 62.

Согласно документу, ограничения вводятся в пределах Станично-Луганского, Беловодского, Меловского, Марковского, Новопсковского, Белокуракинского, Троицкого, Старобельского районов Луганской области.

На данной территории запрещается:

1) нахождение лиц в пределах пограничной полосы в непосредственной близости к государственной границы на расстоянии до 200 метров. Исключения:

для представителей правоохранительных органов;

лиц, проводящих сельскохозяйственные работы по согласованным спискам работников и техники;

постоянно проживающих здесь граждан;

для лиц, которые имеют письменное приглашение близких родственников и которых встречают лично (с. Деркульское, с. Александровка, с. Золотаревка, с. Югановка, садоводческое общество «Шаров Угол», с. Залесное, с. Палагеивка, с. Шаровка).

2) въезд и пребывание лиц в пределах приграничной полосы государственной границы для проведения производственных работ. Эти ограничения не применяются к лицам, которые занимаются сельскохозяйственной деятельностью на собственных (арендованных) земельных участках, которые расположены в этой полосе, исключительно при заблаговременном информировании подразделения охраны государственной границы о намерении проведения таких работ.

Также, дополнительные режимные ограничения введены и в пределах пгт Меловое. Здесь запрещается:

подход (пребывание) лиц, кроме представителей правоохранительных органов к заградительному забору на государственной границе ближе чем на 5 м;

движение транспортных средств по улице Дружбы Народов между пунктами пропуска для автомобильного и пешеходного сообщения «Меловое», кроме транспортных средств специального назначения и лиц, место жительства которых зарегистрировано на данной улице;

пребывание иностранцев и лиц без гражданства на улице Дружбы Народов, за исключением таких лиц, постоянно проживающих (имеющих вид на жительство) на данной улице или имеющих письменное приглашение проживающих здесь близких родственников, заверенное местными органами исполнительной власти и встречающих их лично.

Пребывание и передвижение граждан Украины по приграничным улицам пгт Меловое разрешается исключительно при наличии документов, удостоверяющих личность. При первом же требовании пограничных и правоохранительных органов нужно предоставить такие документы, а также транспорт для осмотра.

Нарушение дополнительных режимных ограничений влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 202 КУоАП (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда – выезда).