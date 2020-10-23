Большая победа для Донбасса: Зеленский принял участие в открытии ледовой арены в Мариуполе (Фото)

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Донецкую область 22 октября принял участие в открытии ледовой арены в Мариуполе, передает пресс-служба главы государства.

В двухэтажном здании ледовой арены Mariupol Ice Center также есть медпункт, спортзал, методический кабинет, фуд-корт и фан-шоп. Стоимость проекта составила 90 млн грн.

На базе ледовой арены основали муниципальный хоккейный клуб, который будет играть в украинской хоккейной лиге.

«Это большая победа для Мариуполя, для жителей этого замечательного города, для всей Украины и для Донбасса в целом, потому что он для нас, для каждого из вас единый. И это большая победа также для временно оккупированных территорий Донбасса – чтобы они видели, что здесь есть жизнь, здесь строится Украина», – сказал президент на церемонии открытия.

Он выразил уверенность, что на базе этого нового и удобного комплекса появятся новые спортивные звезды, которые будут представлять Украину на европейских, мировых, олимпийских соревнованиях и одерживать победы для страны.

Президент пожелал спортсменам победы и сделал символическое первое вбрасывание шайбы. После этого в Mariupol Ice Center начался хоккейный матч между молодежными командами «Сокол» (Киев) и «Мариуполь» (Мариуполь).

Затем Владимир Зеленский пообщался с выдающимися украинскими спортсменами и обсудил с ними популяризацию спорта среди населения, важность развития инфраструктуры и развитие спортивной медицины.

Владимир Зеленский отметил, что амбициозной спортивной целью для Украины является проведение Олимпиады.

«Надо понять, какие шаги для этого нужно делать – и делать очень быстро. Если это много стоит – можно говорить об объединении и проводить (Олимпийские игры. – ред.) с другой страной», – сказал глава государства.

По его мнению, проведение Олимпиады будет иметь символическое значение и также привлечет иностранных туристов в нашу страну.

«Нам нужен спортивный "Оскар", нам нужна цель», – подчеркнул президент.

Президент Национального олимпийского комитета Украины Сергей Бубка поблагодарил Владимира Зеленского за высокий интерес к развитию спорта в стране. Он также отметил важность поддержки талантливых украинских тренеров, без которых невозможно воспитать успешных спортсменов.

«Очень важно, чтобы профессия тренера стала престижной. Я имею в виду оплату тренерской работы. Это то, над чем мы должны работать, – чтобы молодой тренер был заинтересован», – сказал Сергей Бубка.