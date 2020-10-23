«Ту-лу-ла, очередь нагнула, ла-ла-лааа»: Реакция соцсетей на «паспорт ДНР» Чичериной (Фото)

Российская певица Юлия Чичерина получила «паспорт ДНР». Об этом сама исполнительница 22 октября сообщила в своем Facebook.

«Теперь я дончаночка», – так Чичерина подписала фотографию, на которой она демонстрирует «документ» в компании с «главой ДНР» Денисом Пушилиным.

В соцсетях в донецких пабликах на новость отреагировали неоднозначно. Множетсво комментариев – о том, что местным жителям «паспорт», без которого сложно устроиться на работу, «прописаться» в квартире, ждать приходится годами: «Пусть на Трудовских селится теперь… Или на Октябрьском… Она тоже в очереди стояла?... Ага, и 3 месяца паспорт ждала!... А мы по 2 года ждем очереди… Опупительная республика… Зачем ей паспорт ДНР? Для показухи?! Наши документы по 3 года не могут получить... Та так, просто поржать… Зато я не могу паспорт получить год... А я 3 месяца каждый день отмечалась, потом не приняли документы, заново ночевала под почтой, чтобы взять элект. талон. В итоге на это ушел год! Я его получила, но трудов это стоило неимоверных!... А ей он зачем? А обычные смертные стоят по 1,5 года в очереди... Ту-лу-ла, ту-лу-ла, очередь нагнула, ла-ла-лааа!».

В защиту певицы также есть комментарии. В частности, некоторые дончане ее поздравляют, некоторые пишут, что она получила «паспорт» «по праву»: «Много сделала для людей и ДНР поэтому паспорт получила по праву… Получила она паспорт, да и пусть. Это что, великая проблема, или больше думать не о чем, или у вас нет других дел…».