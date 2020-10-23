Три смерти и 263 новых случая: На Донетчине растет количество заболевших коронавирусом (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще 3 жизни.
Как сегодня, 23 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, от COVID-19 скончались 64-летний житель Мариуполя, 69-летний житель Авдеевки и 73-летний житель Торецка.
За четверг, 22 октября, болезнь в области диагностировали у 263 человек, в том числе у 7 детей:
- 111 – в Мариуполе (1 ребенок);
- 54 – в Славянске (3 ребенка);
- 22 – в Николаевке (1 ребенок);
- 15 – в Торецке;
- 12 – в Славянском районе;
- по 9 – в Краматорске (1 ребенок) и Селидово;
- по 6 – в Лиманской ОТГ и Никольском районе;
- 5 – в Бахмуте;
- 4 – в Доброполье;
- 3 – в Мангушском районе;
- 2 – в Соледарской ОТГ;
- по 1 – в Угледаре, Константиновке (ребенок) и Покровскую, Волновахском и Бахмутском районах.
Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 8 161 случай COVID-19, из них:
- выздоровели – 3 316 человек (40,6% из всех заболевших);
- на лечении – 4 756 пациентов (58,3%);
- летальных случаев – 89 (1,1%).