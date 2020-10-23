Три смерти и 263 новых случая: На Донетчине растет количество заболевших коронавирусом (Карта)

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще 3 жизни.

Как сегодня, 23 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, от COVID-19 скончались 64-летний житель Мариуполя, 69-летний житель Авдеевки и 73-летний житель Торецка.

За четверг, 22 октября, болезнь в области диагностировали у 263 человек, в том числе у 7 детей:

111 – в Мариуполе (1 ребенок);

54 – в Славянске (3 ребенка);

22 – в Николаевке (1 ребенок);

15 – в Торецке;

12 – в Славянском районе;

по 9 – в Краматорске (1 ребенок) и Селидово;

по 6 – в Лиманской ОТГ и Никольском районе;

5 – в Бахмуте;

4 – в Доброполье;

3 – в Мангушском районе;

2 – в Соледарской ОТГ;

по 1 – в Угледаре, Константиновке (ребенок) и Покровскую, Волновахском и Бахмутском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 8 161 случай COVID-19, из них: