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Три смерти и 263 новых случая: На Донетчине растет количество заболевших коронавирусом (Карта)

23.10.20 08:54
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

За прошедшие сутки на подконтрольной Украине части Донецкой области коронавирус унес еще 3 жизни.

Как сегодня, 23 октября, сообщил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко, от COVID-19 скончались 64-летний житель Мариуполя, 69-летний житель Авдеевки и 73-летний житель Торецка.

За четверг, 22 октября, болезнь в области диагностировали у 263 человек, в том числе у 7 детей:

  • 111 – в Мариуполе (1 ребенок);
  • 54 – в Славянске (3 ребенка);
  • 22 – в Николаевке (1 ребенок);
  • 15 – в Торецке;
  • 12 – в Славянском районе;
  • по 9 – в Краматорске (1 ребенок) и Селидово;
  • по 6 – в Лиманской ОТГ и Никольском районе;
  • 5 – в Бахмуте;
  • 4 – в Доброполье;
  • 3 – в Мангушском районе;
  • 2 – в Соледарской ОТГ;
  • по 1 – в Угледаре, Константиновке (ребенок) и Покровскую, Волновахском и Бахмутском районах.

Таким образом, с начала пандемии в Донецкой области подтвержден 8 161 случай COVID-19, из них:

  • выздоровели – 3 316 человек (40,6% из всех заболевших);
  • на лечении – 4 756 пациентов (58,3%);
  • летальных случаев – 89 (1,1%).

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