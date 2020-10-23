Пожары на Луганщине: ГБР расследует служебную халатность руководства управления ГСЧС

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) расследуют факты возможной служебной халатности руководства Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Луганской области, что привело к масштабным пожарам в июле и сентябре-октябре 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Правоохранители отмечают, что пожары повлекли тяжелые последствия, гибель людей, уничтожение сооружений, домов, лесных массивов на территории Луганской области.

«Предварительная квалификация уголовного преступления – ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, повлекшее тяжкие последствия (ч . 2 ст. 367 УК Украины)», – говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, 30 сентября ряд районов Луганщины охватили масштабные лесные пожары, которые распространились первоначально почти на 10 тыс. гектаров за сутки. В результате возгораний погибли 11 человек, 18 травмированы. Уничтожено и повреждено более 550 зданий и сооружений. Огонь добрался и до улиц в Станице Луганской, где стали детонировать боеприпасы, оставшиеся с 2014-2016 годов.

Из-за пожара и угрозы детонации боеприпасов пропуск в КПВВ «Станица Луганская» временно приостанавливался. На КПВВ пламя уничтожило часть элементов инфраструктуры, в частности, модуль Красного Креста и павильон ожидания. 5 октября КПВВ «Станица Луганская» возобновил работу.

Пострадавшим в результате пожаров в Луганской области выплатят по 300 тыс. грн за разрушенный дом, и 200 тыс. – за погибшего члена семьи.