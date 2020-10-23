Установлены причины катастрофы АН-26 на Харьковщине

Правительственная комиссия по расследованию катастрофы АН-26 установила причины аварии. Об этом сообщил глава комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский, передает «РБК-Украина».

Он отметил, что в четверг, 22 октября комиссия одобрила предварительный отчет о результатах расследования. Документ будет обнародован на заседании Кабинета министров Украины 28 октября.

Уруский назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия.

«Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил до бригады, где произошла эта трагедия», – сказал вице-премьер-министр.

По его словам, кроме основных причин катастрофы, были и косвенные – ошибки пилотов, технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система «предельного регулирования температуры»).

Уруский отметил, что эта техническая неисправность привела к внештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета. При этом человеческий фактор сыграл не последнюю роль.

«К большому сожалению, комиссия подтверждает, что во время полетов, не только этого – последнего, но и других, было очень много нарушений, в том числе со стороны экипажа и руководителей полета», – констатировал вице-премьер.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуев потерпел крушение самолет АН-26 Вооруженных сил Украины, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. В катастрофе погибли 26 человек – 25 на месте трагедии и еще один курсант умер в больнице. В живых остался только Вячеслав Золочевский.

Также на борту находился Александр Скочков – сын штурмана ИЛ-76, сбитого над Луганском в 2014 году.