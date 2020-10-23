На срок до 5 лет: В «ДНР» заявили, что будут давать аграриям технику в лизинг

В «ДНР» намерены предоставлять лизинговые услуги. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Запускается проект по предоставлению техники в финансовую аренду (лизинг) при заключении договора с ГУП "Республиканская лизинговая компания"», – заявил на совещании с «главой ДНР» Денисом Пушилиным представитель групп компаний из РФ ООО «Транспоставки» Игорь Лямзин.

Лямзин уточнил, что сроки договора – от 1 до 5 лет, размер первоначального взноса составляет 20-30%.

«Аграрии могут обращаться в любой момент – мы готовы. Предварительные списки, кто обращался, мы имеем. Будем лично с каждым встречаться, обсуждать, правильно ли произведен подбор техники», – уверяет Лямзин.

Также сообщается, что «поставка техники осуществляется от одного до трех месяцев в зависимости от наличия продукции на складе».