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Невозможно находиться даже час: В «ДНР» рассказали, в каких защитных костюмах работают врачи

23.10.20 12:46
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В «ДНР» врачи работают в защитных костюмах, в которых невозможно находиться даже 1 час. Об этом сообщил «и.о. министра здравоохранения ДНР» Александр Оприщенко, передают местные интернет-ресурсы.

«Минздрав», уверяет Оприщенко, старается закупать хлопчатобумажные костюмы для госпитальных баз. «Эти костюмы практичны и удобны для использования, они не сковывают движения врача. К сожалению, такие костюмы есть не во всех госпитальных базах. Например, в госпитальной базе ЦГКБ № 1 используются более плотные костюмы, которые трудно пропускают воздух, в них невозможно находиться даже 1 час, хотя они не уступают по своим защитным свойствам», – рассказал «и.о. министра».

Он также добавил, что «все хлопчатобумажные костюмы прошли санитарно-гигиенические экспертизы и имеют сертификаты».

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