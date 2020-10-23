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COVID-19: В Украине за сутки заболели 7 517 человек

23.10.20 09:48
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

В Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд по COVID-19 – заболели 7 517 человек, в том числе 344 ребенка и 356 медработников. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

За минувшие сутки были госпитализированы 1 032 человека, выздоровели 2 860 пациентов.

«За сутки зафиксирован 121 летальный случай с подтвержденным COVID-19. Если человеку прижизненно не был установлен диагноз COVID-19, но были симптомы, и это устанавливается посмертно, то этот случай попадает в нашу статистику. Это по поводу того, что некоторые политиканы сейчас говорят, что Минздрав неправильно подает статистику», – пояснил Степанов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрированы в Харьковской (693), Одесской (571), Хмельницкой (471), Житомирской (426) областях и городе Киеве (635).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 23 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 330 396 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

  • 137 578 пациентов – выздоровели;
  • 6 164 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов:

  • Винницкая область – 8 923 случая;
  • Волынская область – 11 792 случая;
  • Днепропетровская область – 12 380 случаев;
  • Донецкая область – 8 160 случаев (по данным ОГА – 8 161);
  • Житомирская область – 11 264 случая;
  • Закарпатская область – 12 541 случай;
  • Запорожская область – 7 495 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 17 705 случаев;
  • Кировоградская область – 1 858 случаев;
  • Киев – 33 135 случаев;
  • Киевская область – 13 958 случаев;
  • Львовская область – 26 399 случаев;
  • Луганская область – 2 985 случаев;
  • Николаевская область – 6 602 случая;
  • Одесская область – 21 128 случаев;
  • Полтавская область – 7 532 случая;
  • Ровенская область – 16 985 случаев;
  • Сумская область – 9 888 случаев;
  • Тернопольская область – 18 613 случаев;
  • Харьковская область – 31 592 случая;
  • Херсонская область – 2 951 случай;
  • Хмельницкая область – 12 413 случаев;
  • Черновицкая область – 18 811 случаев;
  • Черкасская область – 7 704 случая;
  • Черниговская область – 7 582 случая.

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