COVID-19: В Украине за сутки заболели 7 517 человек

В Украине за минувшие сутки установлен новый антирекорд по COVID-19 – заболели 7 517 человек, в том числе 344 ребенка и 356 медработников. Об этом сегодня, 23 октября, сообщил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент «Донецких новостей».

За минувшие сутки были госпитализированы 1 032 человека, выздоровели 2 860 пациентов.

«За сутки зафиксирован 121 летальный случай с подтвержденным COVID-19. Если человеку прижизненно не был установлен диагноз COVID-19, но были симптомы, и это устанавливается посмертно, то этот случай попадает в нашу статистику. Это по поводу того, что некоторые политиканы сейчас говорят, что Минздрав неправильно подает статистику», – пояснил Степанов.

Больше всего лабораторно подтвержденных случаев коронавируса за сутки зарегистрированы в Харьковской (693), Одесской (571), Хмельницкой (471), Житомирской (426) областях и городе Киеве (635).

Таким образом, с начала пандемии по состоянию на 23 октября (на 9:00) в Украине зарегистрированы 330 396 подтвержденных случаев COVID-19, из них:

137 578 пациентов – выздоровели;

6 164 – скончались.

COVID-19 в разрезе регионов: