Сводка из зоны ООС за 22 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) в районе Операции Объединенных сил зафиксированы 5 нарушений договоренностей, достигнутых 22 июля 2020 года во время заседания Трехсторонней контактной группы. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-центр штаба ООС.

За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксированы 5 нарушений договоренностей, достигнутых во время заседания ТКГ.

Так, стрелковое оружие НВФ применили вблизи населенного пункта Долгая Балка (до декоммунизации – Артема) и дважды – неподалеку поселка Шумы (Торецк). Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет БПЛА противника типа «квадрокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушения режима прекращения огня не зафиксированы.

В «Л-ДНР» на момент публикации материала свою версию происходящего на линии фронта не обнародовали.