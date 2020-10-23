Осталась большая лужа: В Святогорске пересыхает озеро (Видео)

В курортном Святогорске на Донетчине пересыхает озеро. Об этом сообщает местный сайт «Карачун».

«Если говорить о водоемах Святогорска, то в воображении туристов/отдыхающих, наверное, сразу же возникают река Северский Донец и Банное озеро. Ну, возможно, кто-то еще вспомнит об озере Бездонное. Но это не полный перечень водоемов, которые расположены в Святогорске. Здесь также есть и другие небольшие природные озера», – пишет издание.

Как отмечается, одно из таких озер находится на территории базы отдыха «Сосновый бор» – бывшем пансионате донецкой шахты им. Засядько.

Но в данное время озеро пересыхает, и вскоре вода может уйти совсем.

«Похоже, вскоре на месте этого озера останется лишь… сухое место. На месте некогда полноценного водоема теперь, фактически, большая лужа», – констатирует журналист.

Состояние водоема зафиксировали на видео.