COVID-19: В «Л-ДНР» скончались 20 человек

В «ДНР» за сутки зафиксированы 19 летальных случаев от COVID-19, в «ЛНР» – 1 летальный случай. Об этом сегодня, 23 октября, сообщают пресс-службы «минздрава ДНР» и «минздрава ЛНР».

«Согласно исследованиям, проведенным 22 октября, выявлены 136 случаев заболевания. Кроме того, зарегистрировано 19 летальных случаев – мужчины в возрасте от 49 до 82 лет и женщины в возрасте от 61 до 74 лет», – уверяют в «минздраве ДНР».

Всего по состоянию на 10:00 23 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 5 735:

на лечении (стационарном и амбулаторном) – 2 787 пациентов,

выписаны – 2 525 человек,

летальных случаев – 423.

Также за сутки выявлен 221 случай пневмоний, 93 человека госпитализированы. Всего на лечении находятся 2 098 пациентов с пневмониями, из них 419 – на кислородной поддержке (+41 за сутки).

В «ЛНР» медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.

Всего по состоянию на 09:00 23 октября зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ЛНР» – 1 424, из них: